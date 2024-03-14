TİKA, Filistin'deki mülteci kamplarına ramazan gıda paketlerini teslim etti

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yıllardır süregelen işgal politikalarına bağlı olarak yaşanan sosyo-ekonomik zorluklar, 7 Ekim'de Gazze'de başlayan savaşın ardından artarak devam ediyor.

Savaş sonrası artan işsizlik ve yoksulluğun yanı sıra Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Tubas, Nablus ve Ramallah gibi şehirlere ve özellikle bu şehirlerdeki mülteci kamplarına yönelik baskı ve saldırılar da yoğunlaşıyor.

TİKA, farklı şehirlerdeki mülteci kamplarında yaşayan 1000 Filistinli aileye dağıtılmak üzere sıvı yağ, salça, pirinç, un, kuru fasulye, mercimek, şehriye gibi temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan paketlerini Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına teslim etti.

Teslim törenine katılan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı temsilcisi Vefik Allavi, TİKA'nın Filistin'de iz bırakan projeler yaptığını ve Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu ifade etti.

TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın ise Filistin halkının yanında olmaya ramazan ayı boyunca da devam edeceklerini ve Gazze dahil Filistin'in hemen her yerinde gıda paketi dağıtımı, aşevlerine erzak yardımı ve iftar programları gibi faaliyetler yürüteceklerini belirtti.

Ayrıca, ramazan yardımları kapsamında son dönemde saldırılara maruz kalan El-Amari Mülteci Kampı da ziyaret edilerek, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımı yapıldı.

