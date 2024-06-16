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Güncel

TİKA, Gazze'deki bir hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gazze'nin kuzeyindeki es-Sahabe Doğum Hastanesi'ne ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağladı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 00:36 - Güncelleme:
TİKA, Gazze'deki bir hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu
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TİKA'dan yapılan açıklamada, Gazze şehrindeki tek faal doğum hastanesine ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapıldığı belirtildi.

Gazze'nin merkezinde, genel sağlık hizmetleri ve laboratuvar hizmetlerinin yanında bölgede halen faaliyet gösteren doğum hastanesine ihtiyaç duyulan 242 kalem ilaç ve tıbbi malzemenin TİKA tarafından temin edilerek teslim edildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Binlerce konutun yanı sıra okulların, yolların, su tesislerinin yok edildiği saldırılar sebebiyle Gazze'de mevcut 36 hastaneden ayakta kalan 14 hastane, ilaç, tıbbi malzeme, personel ve enerji sıkıntısı gibi nedenlerle kısmi olarak faaliyet gösteriyor. Cerrahi müdahaleler iptidai şartlarda, kısmi anestezi ile veya anestezi uygulanmadan gerçekleştiriliyor."

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