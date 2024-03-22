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TİKA, Gürcistan ve Lesotho'ya ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Gürcistan ve Lesotho'da gıda kolileri dağıttı.

AA22 Mart 2024 Cuma 22:39 - Güncelleme:
TİKA, Gürcistan ve Lesotho'ya ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu
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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun ramazan kapsamındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, TİKA, Gürcistan'da düzenlediği "Ramazan Programları" çerçevesinde "Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi" ile işbirliği yaparak Batum, Hulo, Şuahevi, Keda, Samtredia, Ozurgeti, Samegrelo, Marneuli, Gardabani, Dmanisi, Bolnisi, Adigeni, Pankisi, Kvareli, Tsalka, Ahıska, Aspindza ve Tiflis'te bulunan soydaş ve ihtiyaç sahibi ailelere toplam 1250 adet gıda paketi dağıttı.

Marneuli'deki yardım dağıtımına katılan Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, ramazan ayının Müslümanlar için kutsal bir zaman dilimi olduğunu vurgulayarak dostluk ve yardımlaşmanın önemine dikkati çekti.

LESOTHO'DA 500 AİLEYE GIDA PAKETİ TESLİM EDİLDİ

Güney Afrika ülkesi Lesotho'da da ihtiyaç sahibi 500 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketleri teslim edildi.

TİKA tarafından ramazan ayı vesilesiyle "Lesotho'da Güvenli Gıdaya Erişim" temasıyla düzenlenen program kapsamında ülkenin temiz gıdaya erişimde en çok güçlük çekilen dağlık bölgesi Mokhotlong'da ihtiyaç sahibi 500 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketleri ulaştırıldı.

Lesotho Ulusal Parlamento Milletvekili Bolala Khesa, program açılışında yaptığı konuşmada, "Cömert Türk milleti tarafından ulaştırılan bu yardımlar, biz Lesotholular için çok büyük bir anlam ifade etmektedir. Türkiye'ye ve TİKA'ya yardımları için minnettarız." dedi.

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