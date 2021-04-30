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TİKA, Hırvatistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 'Erenler Sofrası Ramazan Programı' kapsamında Hırvatistan'ın Vojnic beldesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 220 ramazan kolisi ulaştırdı.

AA30 Nisan 2021 Cuma 19:17 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 19:18
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Vojnic Belediye Başkanı Nebojsa Andric, yardımları nedeniyle TİKA'ya teşekkür ederek, merkezden uzak oturan vatandaşların ramazan paketlerinin adreslerine götürüleceğini söyledi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut da yardımların insanların günlük ihtiyaçlarına göre hazırlandığını, ailelerin temel gereksinimlerinin karşılanmaya çalışıldığını ifade etti.

2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla TİKA'nın başlatmış olduğu "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Hırvatistan'da 1700 ramazan paketi dağıtılacağı ifade edildi.

Hırvatistan'daki insani yardım kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında ramazan sonuna kadar 32 ton gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının planlandığı bildirildi.

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