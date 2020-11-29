TİKA, Kerkük'te Osmanlı döneminden kalan tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu

AA 29 Kasım 2020 Pazar 18:48 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 18:48

KERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'ndan (TİKA) bir heyet, Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı döneminden kalan tarihi mekanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Restorasyonu TİKA tarafından yapılan Kerkük Kayseri Çarşısını ziyaret ettiklerini belirten Korkmaz, Kerkük Kalesi, Nakışlı Minareli Cami ve Osmanlı kışlasında da incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Kentte sadece restorasyon çalışmaları değil birçok üretim ve gelir getirici projeler de yapmak istediklerini dile getiren Korkmaz, özellikle alt gelir gruplarına yönelik projeler hakkında Kerkük'teki yerel makamlarla birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Korkmaz ayrıca ata toprağı Kerkük'teki tarihi mirasa bütçelerinin yettiği kadar katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

- "TÜRKİYE HEP IRAKLILARIN YANINDA OLMUŞTUR"

Öte yandan Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye devleti ve halkının, en zor günlerinde Irak'ın yanında olduğunu belirterek, "DEAŞ'ın terör saldırılarının yaşandığı dönemde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde de Türkiye Cumhuriyeti hep Iraklıların yanında olmuştur." dedi.

Irak'ın Türkiye ile komşuluk ilişkisinde önemli tecrübelere sahip olduğunu hatırlatan Said, terör saldırılarında yaralanan Iraklıların Türkiye'de tedavi edilmesi ve DEAŞ saldırılarından dolayı yerlerinden edilen göçmenlere kamplar inşa etmesi gibi Türkiye'nin Irak'a ve Irak halkına sağladığı desteği unutmayacaklarını ifade etti.

Said ayrıca Türkiye'nin Kerkük'te alt gelir gruplarına yönelik gelir sağlayacak projeler oluşturmasından da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

