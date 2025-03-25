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TİKA'dan Kolombiya'da gıda desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Kolombiya'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

AA25 Mart 2025 Salı 08:57 - Güncelleme:
TİKA'dan Kolombiya'da gıda desteği
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TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Bogota ve çevresinde düzenlenen ramazan programı kapsamında, aralarında Kurtuba Mescidi, İstanbul Mescidi ve Ebu Bekir Sıddık Camii'nin bulunduğu noktalarda toplam 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Dağıtımlar sırasında Müslüman topluluk liderleri ve yardım alan vatandaşlar, Türkiye'nin desteğini hissetmenin kendilerine yalnız olmadıklarını gösterdiğini belirterek TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA'nın Kolombiya'daki çalışmaları yalnızca ramazan yardımlarıyla sınırlı kalmıyor. Geçen yıllarda Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camii'nin duvar ve tavanları Türk kültürüne uygun tezyin edilirken, caminin bazı bölümleri tadilattan geçirilerek temiz bir ibadet ortamı oluşturulmuştu.

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