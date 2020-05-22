TİKA Litvanya'daki Kırım ve Karay Türkleri'ni unutmadı, ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri dağıttı

AA 22 Mayıs 2020 Cuma 13:10 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 13:10

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA tarafından Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik gerçekleştirilen "Gıda Destek Programı" Litvanya’da devam etti.

Türkiye’nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turhan ve Litvanya Müslümanları Dini Topluluklar Konseyi Başkanı Müftü Aleksandras Beganskas tarafından Vilnius İslam Kültür Merkezinde başlatılan, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde toplam 100 binden fazla kişiye destek sağlayan programın Litvanya aşaması, ülke genelinde ve Vilnius Ulusal Onkoloji Enstitüsünde yapıldı.

Yaklaşık 1000 kişinin faydalandığı program, Alytus, Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Palanga, Visaginas, Trakai ve Nemezis bölgeleri ile Vilnius Onkoloji Enstitüsünde Türkiye’nin Vilnius Büyükelçiliği iş birliğinde 19-20-21 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

TİKA görevlileri, 8 bölgede yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini ziyaret ederek yardım paketleri dağıttı.

Program kapsamında 14. yüzyıldan beri Litvanya’da yaşayan Karay Türklerine de Türkiye’nin desteği ilk defa ulaştırıldı.

Kırım ve Karay Türkleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ramazan ayının aynı tarihlere denk geldiği günlerde yapılan dağıtımlarda Türkiye'den ve TİKA’dan gelen bu destekten dolayı memnuniyet ve şükranlarını ifade etti.

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Vilnius’taki Ulusal Onkoloji Enstitüsünde TİKA tarafından gerçekleştirilen programda ise salgınla mücadele eden Litvanyalı sağlık çalışanları ve hastalardan oluşan 500 kişiye Türkiye-Litvanya dayanışması adına Litvanya’daki Kırım Türkleri tarafından hazırlanan sıcak yemekler dağıtıldı.

Litvanya ulusal medyası tarafından büyük ilgi gösterilen programa Türkiye’nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turhan, Litvanya Müslümanları Dini Topluluklar Konseyi Başkanı Müftü Aleksandras Beganskas ve Ulusal Onkoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sonata Jarmalaite katıldı.

TİKA, Litvanya ve Polonya gibi bazı ülkelerde Kırım Türkleri için birçok sosyal, kültürel proje ve program hayata geçiriyor.

Litvanya’nın ikinci büyük şehri olan Kaunas’ta 1933'te yaptırılan ve tahribata uğrayan Kaunas Camisi, daha önce TİKA tarafından restore edilerek ibadete açılmıştı.

TİKA, çeşitli kültürlere, din ve dile sahip Balkanlar ve Doğu Avrupa’da toplumsal yapıları muhafaza edebilecek ve barışa katkı sağlayabilecek nitelikteki projeleri gerçekleştiriyor. TİKA, uyguladığı projeler ve desteklerle her yıl Trakai bölgesinde "Kırım Türkleri Yaz Okulu" etkinliklerini destekleyerek bölgede ve ülkede yaşayan Türklerin kültürlerinin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Baltık ülkelerinde yaşayan yaklaşık 10 bin Kırım ve Karay Türkü’nün 3 bin 500’ü Litvanya’da ikamet ediyor. Kırım ve Karay Türkleri, Polonya ve Beyaz Rusya sınırları içinde de varlıklarını sürdürüyor.