TİKA Lübnan'da 'Zahter Üretim Projesi'ni hayata geçirdi

Proje, Lübnan'da tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, artırılması, katma değerinin yükseltilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla Trablusşam Müftülüğü Vakıflar İdaresine ait 17 dönüm arazide uygulandı.



Bu kapsamda yoğunluğu "Oregano" cinsi zahter olmak üzere kekik, sumak ve çilek yetiştirmek için altyapı geliştirme faaliyetlerini kapsayan fidelerin temini, ekimi, sulama ve bakım faaliyetlerinden oluşan "Zahter Üretim Projesi" TİKA tarafından uygulamaya konuldu.

Projenin açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Trablusşam Belediye Başkanı Riyad Yamak, Trablusşam Müftüsü Şeyh Muhammed Tarık İmam, Trablusşam Ticaret Odası Başkanı Tevfik Dabbusi, TİKA Beyrut Ofisi personeli ile çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta konuşan Ulusoy, "Zahter Üretim Projesi'nin bölgedeki işletmelere örnek olacağına, bölgede tarımdan elde edilen gelirin ve istihdamın artırılmasına destekte bulunacağına ayrıca Türkiye-Lübnan ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığını" ifade etti.

TİKA'nın verdiği bilgilere göre, hasadı planlanan bitkilerin ham veya işlenerek satışından elde edilen gelir Vakıflar İdaresince hayır işleri ve sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi için kullanılacak, işgücü ihtiyacı da bölgedeki köylerden karşılanacak.



Proje kapsamında ayrıca kent tarımının ve gıda güvenliğinin artırılmasının amaçlandığı, TİKA tarafından fidanların temini, sulama sisteminin (damla sulama, su havuzu ve elektrik sistemi dahil) kurulumu, işgücü desteği, işçiler ve malzemeler için konteyner kurulumu ve tarımsal üretim ile ilgili destekleyici malzeme ve ekipman sağlandığı kaydedildi.

