TİKA, Nepal'de ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, ramazan programı kapsamında Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Nepal'de gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Ülkenin güney bölgesindeki 45 köyden ihtiyaç sahibi aileler belirlenerek Burgunj, Parsagadhi ve Gujra şehirlerinde dağıtımlar yapıldı.

Pirinç, un, hurma, mercimek, şeker ve yağ gibi temel gıda malzemesinden oluşan ramazan kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Dağıtım programlarına çok sayıda yerel yönetim yetkilisi de katılarak destek verdi.