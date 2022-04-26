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TİKA, Özbekistan'daki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan'da 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

AA26 Nisan 2022 Salı 19:15 - Güncelleme:
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TİKA yetkilileri, gıda ürünleri ile ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1500 koliyi Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Vakıf Fonu'na, 500 koliyi ise Ahıska Türklerine verilmek üzere Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi'ne teslim etti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, koli teslim töreninde yaptığı konuşmada, yardımın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Vakıf Fonu Başkan Yardımcısı Muzaffer Salomov ise yardımın en kısa zamanda ülkenin dört bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurguladı.

Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi Başkanı Ömer Salman, yardımın ihtiyaç sahibi Ahıska Türkü ailelere ulaştırılacağını dile getirdi, ramazan yardımından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemallettin Tüney ise Özbekistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere 2 bin koli gıda malzemesi hazırladıklarını söyledi.

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