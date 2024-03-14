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TİKA, Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılacağını açıkladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'da ramazan ayında yüzlerce gıda kolisi yardım yapılacağını bildirdi.

AA14 Mart 2024 Perşembe 23:42 - Güncelleme:
TİKA, Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılacağını açıkladı
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TİKA, Pakistan Beytülmal işbirliğiyle Ravalpindi, İslamabad, Muzafferabad ve Kodi kentlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapacak.

Ayrıca 250 yetim çocuğa ve talasemi hastası çocuklara yönelik iftar programı düzenlenecek.

Pakistan TİKA Koordinatörü Muhsin Balcı, Beytülmal Kadın Güçlendirme Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı bir dayanışma ayı. Biz de dayanışma ruhuyla burada sizlerle birlikteyiz." dedi.

Yapılan yardımların da dayanışmanın örneği olduğunu anlatan Balcı, "Bu programla ramazan ayında bin ailemize ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Balcı, gıda yardımının yanı sıra 250 yetim çocuk ve talasemi hastası çocuklarla iftar programında bir araya gelip bayram hediyesi vereceklerini söyledi.

Müslümanların ramazanını kutlayan Balcı, "Ramazanda tüm mazlum Müslümanlara, Filistin'deki kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize dua etmenizi özellikle istiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı da ramazanın Müslüman dünyası için barış ve refah getirmesini diledi.

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