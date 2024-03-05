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TİKA, Sırbistan'daki azınlık bölgeler için sağlık ekipmanları ile ambulans desteğinde bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da azınlıkların yaşadığı bölgelere sağlık ekipmanları ve ambulans desteğinde bulundu.

AA5 Mart 2024 Salı 18:27 - Güncelleme:
TİKA, Sırbistan'daki azınlık bölgeler için sağlık ekipmanları ile ambulans desteğinde bulundu
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TİKA, Sırbistan'ın güneyinde azınlıkların yaşadığı Bujanovac ve Bosilegrad sağlık merkezlerine birer ambulans, Voyvodina bölgesinde bulunan Kikinda Genel Hastanesine kuvöz temin etti.

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nın önünde düzenlenen teslim törenine, Sırbistan Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Bakanı Aleksandar Martinovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal ile belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Aksoy, TİKA'nın Sırbistan'da 2009'dan bu yana hizmet verdiğini ve eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan altyapıya şimdiye kadar yaklaşık 40 milyon dolar değerinde 363 proje ve faaliyetin gerçekleştirildiğini söyledi.

Aksoy, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkiler altın çağını yaşıyor." ifadesini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ticaret hacmimiz 2,2 milyar doları aştı, 5 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Türk yatırımları son on yılda 1 milyon dolardan 400 milyon dolar seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanlarımızın talimatları doğrultusunda ikili ilişkilerimizi daha da ilerletmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sırbistan makamlarına da hem kamu kurumlarımıza hem de şirketlerimize faaliyetlerinde gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türkiye olarak yerel yönetimleri desteklemeye özel önem veriyoruz. Yerel yönetimlerle yapılan işbirliği, yerel halkın günlük yaşantısına şüphesiz gözle görülür bir fayda sağlıyor. Bugünkü projelerin Bujanovac, Bosilegrad ve Kikinda'da yaşayanların hayatına doğrudan etki edecek olması bizim için büyük mutluluk kaynağı."

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Ünal da Türkiye'nin küresel insani duruşunu sahada somut kalkınma projeleriyle yansıttıklarını belirtti.

Ünal, TİKA'nın sağlık sektöründe hastane ve sağlık ocağı tadilatı, donanım desteği, tıbbi analiz laboratuvarlarının kurulması, ambulans desteği gibi projeler uyguladığını, Sırbistan'da yaptıkları çalışmalarla yerel halkın sağlık hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

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