TİKA, Sri Lanka'nın çeşitli bölgelerine gıda yardımı yaptı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun ramazan programları kapsamında yaptığı yardımlar Güney Asya ülkeleri Sri Lanka ve Bangladeş'te sürdürüldü.

SRİ LANKA'NIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE GIDA YARDIMI YAPILDI



TİKA, Sri Lanka'nın Pelanda, Kandapola, Santhipura, Silmiyapura, Potuvil, Mannar, Gothatuva gibi bölgelerinde ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek gıda kolisi dağıttı.

Pirinç, un, hurma, mercimek, şeker ve yağ gibi temel gıda malzemelerinden oluşan ramazan kolileri ihtiyaç sahibi 750 aileye ulaştırıldı.

Başkent Kolombo'daki dağıtım programına, Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Rakibe Demet Şekercioğlu ve Büyükelçilik personeli katıldı.

ARAKANLI ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan sığınmacı kampında 7 Ocak'ta meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen oyun parkı yenilendi.

Park, Ramazan Bayramı'ndan önce düzenlenen resmi açılış töreniyle çocukların kullanımına açıldı.

Açılış töreninde konuşan kamp sorumlusu Ahsan Habib, "Türkiye her alanda Bangladeş hükümetinin yanında olduğu gibi Arakanlı sığınmacıları da unutmuyor, krizin yönetilmesine TİKA gibi kurumlarıyla katkı sağlıyor. Bu güzel hediyeyi çocuklarımız asla unutmayacak." ifadelerini kullandı.