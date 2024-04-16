İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5065
  • EURO
    34,5506
  • ALTIN
    2491.69
  • BIST100
    9548.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TİKA tarafından Zimbabve'de mesleki ve teknik eğitime destek amaçlı ekipmanlar temin edildi
Güncel

TİKA tarafından Zimbabve'de mesleki ve teknik eğitime destek amaçlı ekipmanlar temin edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Zimbabve'de tarım sektöründe mesleki ve teknik eğitime destek amacıyla ihtiyaç duyulan çeşitli tarım ekipmanları temin edildi.

AA16 Nisan 2024 Salı 23:12 - Güncelleme:
TİKA tarafından Zimbabve'de mesleki ve teknik eğitime destek amaçlı ekipmanlar temin edildi
ABONE OL

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Harare Büyükelçiliği ve Zimbabve Gençliğin Güçlendirilmesi, Kalkınma ve Mesleki Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Zimbabveli gençlerin mesleki ve teknik eğitimlerine destek verilmesi amacıyla yer fıstığı ayıklama ve mısır taneleme makinelerinden 10'ar adet TİKA tarafından sağlandı.

Tarıma elverişli ve verimli topraklara sahip olan Zimbabve'de gerçekleştirilen projeyle mesleki eğitim yoluyla gençlerin geleceğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.