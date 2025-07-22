İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2025 Salı / 27 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4227
  • EURO
    47,5664
  • ALTIN
    4457.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TİKA ve Suriye Acil Durum Bakanlığı Ankara'da görüştü
Güncel

TİKA ve Suriye Acil Durum Bakanlığı Ankara'da görüştü

TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyeti arasında Ankara'da bir toplantı düzenlendi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 18:55 - Güncelleme:
TİKA ve Suriye Acil Durum Bakanlığı Ankara'da görüştü
ABONE OL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyeti arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak ortak projeler geliştirme imkanları değerlendirildi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren başkanlığında, işbirliği ve ortak proje geliştirme imkanlarının ele alındığı toplantıya Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Acil Müdahaleden Sorumlu Bakan Yardımcısı Münir Mustafa, Planlama ve Kurumsal Verimlilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Husam Hallak, Afetlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ahmed Ekzayez, Suriye-Türkiye İlişkiler Direktörü Muhammed Basel Kırşanu, Acil Durum Yardım Departmanı Müdürü Zehra Aldyab, Ulusal Mayın Eylem Merkezi Müdürü Fadi Alsaleh, Ulusal Mayın Eylemi Komitesi Üyesi Dua Elhariri ve Bakanlık Tedarik Dairesi Müdürü Abdurrahman Mungan katıldı.

Toplantıda, özellikle savaşın etkileriyle mücadele eden Suriye halkının ihtiyaçları ve bu bağlamda Türkiye'nin sağlayabileceği destekler masaya yatırılarak, sınır ötesi insani yardım operasyonlarının güçlendirilmesi, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi konularında somut adımlar atılması için mutabık kalındı.

TİKA Başkanı Eren, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye ile tarihsel kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde ortak projeler geliştirerek bölgesel istikrara ve insani dayanışmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Salih de Türkiye'nin Suriye halkına sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bu işbirliği sayesinde sadece acil durumlara değil, aynı zamanda uzun vadeli kalkınma hedeflerine de ulaşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla taraflar ve teknik ekiplerin koordinasyon içinde çalışarak belirlenen alanlarda projeleri hızla uygulamaya geçirmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.