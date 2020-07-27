TİKA, Yemen'de Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı yaptı

AA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:19

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici başkent Aden ve komşu kent Ebyen’de TİKA ve AFAD tarafından, iç göçmenler başta olmak üzere savaştan en çok zarar gören mahalleler, kadın sığınma evleri ve dezavantajlı durumdaki ailelerin asgari yaşamlarına destek vermek üzere 3 bin aileye yaklaşık 120 ton gıda malzemesi dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısı ile parça parça dağıtılan gıda kolilerinin dağıtım programına Mahalli İdareler Bakanlık Müsteşarı ve Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Mahfuz Ba-Fakih, Planlama Bakanlığı Ebyen İl Müdürü Şeyh Muhammed El-Eğberi ve Ebyen Valilik yetkilileri katıldı.



Programda konuşan Ba-Fakih, “Uzun yıllardır TİKA ile iş birliğinde projeler gerçekleştiriyoruz. TİKA, Yemen'de yaşanan iç savaş dolayısı ile kardeşlik hukuku gereği yine bir başka tanıdığımız ve takdir ettiğimiz Türk kurumu olan AFAD ile iş birliğinde Yemen halkının yanında olmaya, savaşın açtığı yaraları sarmaya gayret ediyor. Her iki kurumumuz vesilesi ile Türk devlet adamlarına, vefakar Türk halkına bizimle gösterdikleri dayanışma ve iş birliği için özellikle çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

El-Eğberi de yaptığı konuşmada, dağıtımın özellikle görme ve işitme engelliler ile diğer dezavantajlı gruplara yönelik olması ve Kurban Bayramı öncesine denk gelmesinin, ihtiyaç sahibi ailelere bir bayram hediyesi olduğunu vurguladı.

Türk halkına, TİKA ve AFAD kurumlarına teşekkür eden El-Eğberi, tüm Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.



6 yıldır süren iç savaşın tahrip ettiği Yemen’de insani dram yaşanıyor. Pek çok hizmetin durduğu ve altyapıların çoğunun tahrip edildiği ülkede, nüfusun yarısından fazlası dış yardımlar ile ayakta durmaya çalışıyor.