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TİKA Zanzibar'ın Kovid-19'la mücadelesi için tıbbi malzeme desteğinde bulundu

TİKA, Zanzibar'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 14:28 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:28
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan açıklamada, yürütülen proje sayesinde Zanzibar’daki hastanelerin salgınla mücadelede acil ihtiyaçlarına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirler alabilmeleri ve tıbbi malzeme eksikliği bulunan Zanzibar Sağlık Bakanlığının çalışmalarını daha iyi şartlarda sürdürmelerine destek olunduğu belirtildi.

Zanzibar Sağlık Bakanlığından Başhekim Dr. Abdullah Kheir Khatibu, malzemelerin teslim töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde Zanzibar halkını unutmayan Türkiye’ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Khatibu ayrıca salgına karşı mücadelede devletlerin dayanışma içerisinde olması ve iş birliği yapması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sadece Tanzanya’da değil dünyanın birçok yerinde gerçekleştirdiği yardımların ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

TİKA, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen ay Tanzanya genelindeki cezaevlerinde bulunan binlerce mahkuma temizlik ve hijyen malzemesi desteğinde bulunmuştu.

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