TİKA'dan Afgan kadınlarına meslek edindirme kursu

AA 15 Haziran 2021 Salı 12:42 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 12:43

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Herat Kadın Ticaret ve Sanayi Odasına ait mekanın, merkezin ihtiyaçlarına yönelik tadilattan geçirilerek meslek kurslarının icrasıyla ilgili gerekli donanım sağlandı.

Oda bünyesinde faaliyete başlayan merkezde terzilik meslek kurslarıyla pek çok ev kadınına iş imkanları temin edilerek kadınların hem kendilerine ve çocuklarına hem de topluma katkıda bulunmaları sağlanacak.

Proje kapsamında meslek sahibi olacak kadınlar, ordu ve resmi kurum üniformaları dikiminin yanı sıra diğer bazı kuruluşların da taleplerine muhatap olarak meslekleriyle ilgili çalışma fırsatı bulacak.