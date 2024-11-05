TİKA'dan Afganistan'a eğitim yardımı

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, Başkanlık tarafından Kabil'in Pule Çarhi bölgesinde inşa edilen 8 sınıflı, 350 öğrenci kapasiteli "11 Nolu Senatör Cennetgül İlkokulu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Kabil İl Eğitim Müdürü Mevlevi Abdulhak Hakkani, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Temsilcisi Halil İbrahim Okur ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Ünal, "Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak Afganistan'da eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Okulumuzda eğitim alacak öğrenciler, iki ülke arasında köprü rolünü üstlenecek olan geleceğin aydın bireyleridir." ifadelerini kullandı.

Kabil İl Eğitim Müdürü Hakkani de okulun Afganistan'ın geleceğinde büyük rol oynayacağını belirterek, "Kardeş Türkiye devletine ve milletine daimi yardımlarından dolayı kalbi şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

- OLAM KARŞİGAK ORTAOKULU DA HİZMETE AÇILDI

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinin desteğiyle, 2011'de inşa edilen ancak yakın zamanda yaşanan çatışmalar nedeniyle zarar gören Belh vilayeti Devletabad ilçesindeki Olam Karşigak Ortaokulu'nun tadilat ve onarımı da tamamlanarak açılışı yapıldı.

Törene, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Öztürk, Belh Vilayeti Milli Eğitim Müdürü Müftü Abdul Şükür Osmani, Devletabad İlçe Eğitim Müdürü Mevlevi Zilgey Fayzani, TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Mikail Taşdemir, öğretmenler, öğrenciler ile yerel yetkililer katıldı.

Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, TİKA'nın Afganistan'da 3 ofisle hizmet verdiğini ve 2005'ten bu yana Afganistan'ın kuzeyinde eğitim ve sağlık başta olmak üzere 650'den fazla proje gerçekleştirdiğini anlattı.

Türkiye olarak Afganistan'ın kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Öztürk, açılışı yapılan okulun Afgan halkı ve öğrencileri için hayırlı olmasını diledi.

Osmani ise Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına değinerek, ülkenin kuzey bölgesinde gerçekleştirilen kalkınma proje ve faaliyetlerinden dolayı TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.