TİKA'dan Afganistan'a tıbbi ekipman desteği! ''Türkiye her zaman Afganistan'ın yanındaydı''

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Herat Bölge Hastanesi'nin yanık servisine tıbbi ekipman sağlanması dolayısıyla teslimat töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, hastanenin genel müdürü Dr. Muin Berat, yanık bölümü şefi ve doktorlar katıldı.

Başkonsolos İlhan, "Türkiye her zaman Afganistan'ın yanındaydı bundan sonra da eskisi gibi desteklerimizi esirgemeyip tecrübelerimizi Afganistan'a aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Herat Bölge Hastanesi Genel Müdürü Dr. Berat da işbirliği dolayısıyla Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, bu gibi hayati destekleri arzu ettiğini vurguladı.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz de halkın ihtiyaçları doğrultusunda proje ve faaliyetlerinin çoğunu eğitim ve sağlığın oluşturduğunu, şimdiye kadar bölge hastanesindeki farklı bölümlerde destek sağladıklarını ifade etti.

Deniz, yanık servisine dermatome cihazı, mesher cihazı ve bu iki cihazın araç gereçler ile yedek parçalarını teslim ettiklerini açıkladı.