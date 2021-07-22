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TİKA'dan Afganistan'daki savaş mağdurlarına yardım eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif, Şibirgan ve Meymene kentlerinde 1500 aileye acil insani yardım ulaştırıldı. Yardım paketlerinde 50 kilogram un, 10 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ, 4 kilogram barbunya, makarna, çay, şeker ve salça bulunduğu belirtildi.

AA22 Temmuz 2021 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:13
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TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, son dönemde artarak devam eden çatışmalar nedeniyle Afganistan'ın kuzeyindeki köy ve ilçelerde yaşayan halkın evlerini terk ederek, il merkezlerine sığınmaya başladığı belirtildi.

Sığınmacıların zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği ifade edilen açıklamada, TİKA'nın her zaman olduğu gibi yine savaş mağduru ailelerin yardımına koştuğu vurgulandı.

Açıklamada, göçün en çok yaşandığı il merkezlerinden Mezar-ı Şerif, Şibirgan ve Meymene'de 1500 aileye TİKA tarafından acil insani yardımların ulaştırıldığı kaydedildi.

Yardım paketlerinde 50 kilogram un, 10 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ, 4 kilogram barbunya, makarna, çay, şeker ve salça bulunduğu belirtildi.

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