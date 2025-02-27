İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,441
  • EURO
    38,0919
  • ALTIN
    3371.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

TİKA'dan Arnavutluk'taki ailelere gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Arnavutluk'ta yetim çocukları bulunan 700 aileye gıda yardımında bulundu.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
TİKA'dan Arnavutluk'taki ailelere gıda yardımı
ABONE OL

Başkent Tiran'daki Farie Hoti Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, TİKA, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) yetkilileri ve yardım alan aileler katıldı.

TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, AA muhabirine, ramazan vesilesiyle yetim çocukların olduğu ailelere gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Arnavutluk'un farklı şehirlerinde ALSAR Vakfı aracılığıyla toplamda 3 bin 500 gıda paketi dağıtacaklarını bildiren Ata, şöyle konuştu:

"Bu proje ve faaliyetler içerisinde dezavantajlı gruplara yaptığımız projelere ayrı önem veriyoruz. Bugün bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projeyle de yetim ailelerin ramazan boyunca bir nebze de olsa ekonomisine katkıda bulunduğumuz için mutluyuz."

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yetimlerimizin tamamına ramazanda TİKA'nın desteğiyle gıda kumanya paketi vermiş olacağız. Bugün bu salonda 700 paketi dağıtacağız." dedi.

Gıda paketlerinin dağıtımına gelecek günlerde diğer şehirlerde devam edilecek.

  • TİKA yardımı
  • Arnavutluk yetimleri
  • ramazan gıda yardımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.