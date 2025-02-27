TİKA'dan Arnavutluk'taki ailelere gıda yardımı

Başkent Tiran'daki Farie Hoti Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, TİKA, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) yetkilileri ve yardım alan aileler katıldı.



TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, AA muhabirine, ramazan vesilesiyle yetim çocukların olduğu ailelere gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Arnavutluk'un farklı şehirlerinde ALSAR Vakfı aracılığıyla toplamda 3 bin 500 gıda paketi dağıtacaklarını bildiren Ata, şöyle konuştu:

"Bu proje ve faaliyetler içerisinde dezavantajlı gruplara yaptığımız projelere ayrı önem veriyoruz. Bugün bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projeyle de yetim ailelerin ramazan boyunca bir nebze de olsa ekonomisine katkıda bulunduğumuz için mutluyuz."

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yetimlerimizin tamamına ramazanda TİKA'nın desteğiyle gıda kumanya paketi vermiş olacağız. Bugün bu salonda 700 paketi dağıtacağız." dedi.

Gıda paketlerinin dağıtımına gelecek günlerde diğer şehirlerde devam edilecek.