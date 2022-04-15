İSTANBUL 18°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2022 Cuma / 14 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,612
  • EURO
    15,8171
  • ALTIN
    926.832
  • BIST100
    2482.36
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı vesilesiyle gıda paketi yardımı
Güncel

TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı vesilesiyle gıda paketi yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı vesilesiyle gıda paketi yardımında bulunuldu. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA ile ALSAR Vakfı iş birliğinde 1000 iftar kolisi dağıtacakları bilgisini vererek, ülke genelinde bu sayının 3 bin olduğunu kaydetti.

AA15 Nisan 2022 Cuma 15:06 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 15:06
ABONE OL

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA ile ALSAR Vakfı iş birliğinde 1000 iftar kolisi dağıtacakları bilgisini vererek, ülke genelinde bu sayının 3 bin olduğunu kaydetti.

TİKA'nın Arnavutluk'ta 1990'lı yıllardan bu yana çok önemli faaliyetlerin altına imza attığını aktaran Yörük, "TİKA, Arnavutluk'ta, Balkanlar'da ve hatta dünya genelinde Türkiye'nin kalkınma ve sosyal yardım amaçlı faaliyetlerinde öne çıkan uluslararası markası. Arnavutluk'ta da bugüne kadar yaklaşık 600'e yakın projeye imza atmış. Hem sosyal hem kültürel hem altyapının geliştirilmesi hem yerel ekonomilerin geliştirilmesi anlamında çok ciddi faaliyetler ve projeler üreten bir kuruluşumuz." diye konuştu.

Yörük, dayanışma ve paylaşma ayı ramazanda da faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Gelecek hafta Türk Kızılay ve Yunus Emre Enstitüsünün destek ve katkılarıyla başkent Tiran'da 1500 kişilik iftar programı düzenleyecekleri bilgisini veren Yörük, desteklerinden dolayı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay'a teşekkür etti.

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da yıllardır yetim çocuklu ailelere yardımda bulunduklarını ifade ederek, "16 yıldır tüm Türk kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Sadece bu yıl TİKA destekleriyle Arnavutluk'ta toplamda 10 bin aileye yardım verilecek." dedi.

Yardım paketlerinin dağıtım törenine TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan da katıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine ramazan vesilesiyle un, pirinç, makarna, yağ ve farklı ürünlerin yer aldığı 3 bin 500 gıda paketi dağıtılacağı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.