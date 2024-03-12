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TİKA'dan Bosna Hersek'e yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki Brcko Teknik Lisesine CNC atölyesi kurdu.

AA12 Mart 2024 Salı 16:16 - Güncelleme:
TİKA'dan Bosna Hersek'e yardım
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TİKA, okuldaki CNC Operatörlüğü Atölyesine, CNC makinesi, bilgisayarlar ve ekipman desteği sağlayarak, bilgisayar destekli tasarım, imalat (CAD/CAM) ve konstrüksiyon tasarımları konularında uygulamalı eğitim kapasitesinin genişletilmesine katkı sundu.

Makine ve metal işleme, elektroteknik, inşaat ve jeodezi, tekstil, dericilik bölümleri bulunan ve 900 öğrencinin eğitim gördüğü okula TİKA ayrıca proje kapsamında makine bölümü ve araba tamirciliği bölümü için de ekipman desteği sağladı.

Atölyenin açılış törenine TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Brcko hükümetinin eğitim yetkilisi Zoran Bulatovic ve Brcko Teknik Lisesi Müdürü Dejan Nikolic, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bulatovic, burada yaptığı konuşmada, TİKA ile gerçekleştirilen işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını, kurulan uygulama atölyesinin bu alanda önemli bir eksikliğin giderilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Nikolic de kurulan atölye ve ekipmanlar sayesinde eğitim kalitesini daha üst seviyeye taşıyabileceklerini, son yıllarda özellikle CNC Operatörlüğü Bölümüne öğrencilerin büyük ilgisi olduğunu, bu proje ile sektöre kaliteli eğitim almış öğrencileri yetiştireceklerini kaydetti.

TİKA'nın gerçekleştirdiği proje ile CNC ve programlama teknolojisi kullanımının yaygınlaştırılması, farklı yöntemler ile ürün tasarımı ve imalatı konusunda tecrübe edinen öğrencilerin, ülkedeki üretim sektörünün geliştirilmesine ve nitelikli eleman olarak istihdama katkı sağlamaları hedefleniyor.

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