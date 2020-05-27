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TİKA'dan Brezilya Kızılhaç'ına yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere sağladığı gıda paketleri Sao Paulo Başkonsolosluğu tarafından Kızılhaç Sao Paulo Merkezi'ne teslim edildi.

AA27 Mayıs 2020 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 00:27
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Sao Paulo Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirilen yardım faaliyetinde Sao Paulo Belediyesi Dış İlişkiler Sekreteri Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes ve Kızılhaç Sao Paulo Başkanı Jorge Wolney Atalla Junior, Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik’ten gıda kolilerini teslim aldılar.

Yardım kolilerinin teslimatından sonra Junior, Başkonsolos Gedik’e Kızılhaç merkezini gezdirerek, yapılan bağışlar ve bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hakkında detaylı bilgi verdi.

TİKA, Kızılhaça yapılan yardımın yanı sıra, Ramazan ayının son gününde ihtiyaç sahibi Afrika kökenli Brezilyalı müslümanlara da gıda kolileri dağıttı. Yardım kolileri, Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve eşi Mihreta Gedik tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

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