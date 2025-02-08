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TİKA'dan Gambiya'ya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'nın tek psikiyatri hastanesinin rehabilitasyon merkezini yeniledi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
TİKA'dan Gambiya'ya destek
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TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Tanka Tanka Psikiyatri Hastanesi bünyesindeki rehabilitasyon ve mesleki terapi merkezi yenilenerek hizmete açıldı.

Proje kapsamında merkezin çatı ve tavan tamiratı yapılırken iç ve dış duvarları boyandı.

Ayrıca, hastaların sosyal becerilerini geliştirmeleri amacıyla sebze bahçesi oluşturuldu ve spor faaliyetleri için futbol sahası inşa edildi.

Zihinsel engelli bireylerin sosyal ve mesleki becerilerini güçlendirmek amacıyla terzilik, batik işleme, sanat/resim ve masa oyunları gibi hobi alanlarında kullanılmak üzere gerekli araç ve gereçler temin edildi.

Projenin açılış törenine Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Sağlık Bakanlığı Temsilcisi ve Akıl Sağlığı Program Koordinatörü Mam Marega, Hastane Müdürü Bakary Camara ile TİKA Banjul Koordinatörü Şule Bayar katıldı.

TİKA tarafından sağlanan donanım ve eğitim malzemesi desteğiyle merkezin fiziki şartları iyileştirildi.

Bu iyileştirmelerle zihinsel engelli bireylerin çeşitli faaliyetlere katılımını artırmak, sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmek, semptomlarını azaltmak ve davranış bozukluklarını kontrol altına almak hedefleniyor.

Topluma entegrasyonun desteklenmesi amacıyla yürütülen projeyle hastaların tedavi süreçlerinin etkinliği artırılacak, hastanede kalış süreleri kısaltılacak. 150 yatak kapasiteli Tanka Tanka Psikiyatri Hastanesi'nde halihazırda 85 zihinsel engelli birey tedavi görüyor.

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