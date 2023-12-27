TİKA'dan Guatemala'ya Atatürk büstü hediyesi

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye-Guatemala diplomatik ilişkilerinin 150. yılı vesilesiyle Guatemala'da, Atatürk büstü ve Türk çinileri hediyesinin açılışı yapıldı.

Açılışa Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Erkan Aytun ve yabancı diplomatik misyon şefleri katıldı.

Proje kapsamında Dışişleri Bakanlığındaki önemli alan TİKA tarafından Kütahya'dan geleneksel Türk çini sanatına ait motiflerle süslendi.

Bakan Bucaro açılış törenindeki konuşmasında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayata geçen dostluk ve ticaret anlaşmasıyla iki ülke ilişkilerinin başladığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün de bizlere öğrettiği gibi 'Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli, olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz." ifadesini kullandı.