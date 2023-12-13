TİKA'dan, Kamerun'a ekipman desteği

Balık havuzlarının açılış törenine, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği İkinci Katibi Lebriz Aytek Artunay, Kamerun Güneybatı Bölgesi Senatörü Ekoko Mukete, TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden ve davetliler katıldı.

AA muhabirine konuşan Özden, rehabilite edilen balık havuzları ile çocukların sağlıklı ve yeterli beslenmelerine katkıda bulunurken artan balıkların satışıyla yetimhanenin giderlerini karşılayacak hale gelmesini amaçladıklarını ifade etti.

Proje ile iki balık havuzu rehabilite edilirken çeşitli türde balık yavruları, balık yemi, gerekli ekipman ve malzeme yetimhane idaresine hibe edildi.

Ayrıca inşa edilen kurutma fırını ile yetiştirilen balıkların geleneksel yöntemle uzun süre muhafaza edilebilmesine olanak sağlandı.