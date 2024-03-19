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TİKA'dan Kamerun'a gıda yardımı

Kamerun'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Chantal Biya Vakfı işbirliğiyle Kamerun'da anne çocuk sağlığı merkezine gıda yardımı yapıldı.

AA19 Mart 2024 Salı 19:02 - Güncelleme:
TİKA'dan Kamerun'a gıda yardımı
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Ramazan faaliyetleri kapsamında Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın eşi Chantal Biya'nın himayelerinde faaliyet gösteren Yaounde Merkez Hastanesi'nde bulunan anne çocuk sağlığı merkezindeki hasta ve hasta yakınları ile yetimhanede bulunan çocuklar için gıda dağıtıldı.

Ayrıca tedavi gören 1250 kadın ve çocuğa da hazır yemek ikram edildi.

Teslim törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı ve TİKA Yaounde Kordinatör Yardımcısı Melih Çağatay Artunay'ın yanı sıra Chantal Biya Vakfı yetkilileri katıldı.

1994'te kurulan Chantal Biya Vakfı bünyesinde anne-çocuk sağlığı merkezinin yanı sıra 100 çocuğa ev sahipliği yapan bir yetimhane de mevcut.

Vakıf bünyesinde her gün bine yakın kişiye yemek dağıtılıyor.

  • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
  • TİKA
  • kamerun

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