TİKA'dan Kamerun'daki kadınlara destek: Marangozluk atölyesi hizmete açıldı

TİKA, Kadınların Güçlendirilmesi ve Aile Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Maroua Uygun Teknolojiler Merkezi bünyesindeki marangozluk atölyesinin çatısını, duvarlarını, kapı ve pencereleri ile elektrik tesisatını yeniledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından atölye törenle hizmete açıldı.

Ayrıca marangozluğa yönelik temel ekipman ve malzeme temin eden TİKA, merkezde mobilya üretimi yapabilmesi için elverişli bir ortamın oluşturulmasını sağladı.

Atölyenin açılış törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Maroua 3 Belediye Başkanı Aliou Mohamadeu, Kadınların Güçlendirilmesi ve Aile Bakanlığı yetkilileri, Maroua Valiliği yetkilileri ve TİKA yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Maroua 3 Belediye Başkanı Aliou Mohamadou, "Türkiye'nin kalkınma yardımı modeli övgüyü hak ediyor çünkü TİKA projelerini ülkelerin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmektedir." diyerek Maroua adına Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.

Proje kapsamında, yeniden tam kapasite çalışmaya başlayan marangozluk atölyesinde yılda 75 ile 100 kadının marangozluk eğitimi alması ve toplumun dezavantajlı kesimleri için gelir sağlaması hedefleniyor.