TİKA'dan Kırgızistan'da dar gelirli kadınların istihdamına destek

AA 30 Temmuz 2020 Perşembe 19:41 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 19:41

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Celalabad kentinde faaliyet gösteren “Mahmud Kaşgari” ve Bişkek'teki “İntizar” adlı hayır kurumlarına ait binalarda dar gelirli kadınlara yönelik açılacak dikiş kursu atölyesi için dikiş makineleri ve gerekli ekipman desteği verildi.

Dar gelirli kadınların başkalarına muhtaç olmadan ihtiyaçlarını çalışarak karşılama fırsatının sunulacağı dikiş atölyesinde, düzenlenecek kurslarla kadınlara yeni iş imkanı sağlanacağı kaydedildi.

TİKA'nın desteği ile Bişkek'te açılan dikiş atölyesine alınan 12 kafalı nakış makinesiyle bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımların kumaş üzerine baskısının yapılabileceği aktarıldı. Bu makine ile ayrıca, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geleneksel kıyafet, şapka ve takkelerin üretildiği atölyelerin kapatılmasından dolayı bölgede temin edilemez duruma gelen Uygur Türklerinin geleneksel baş giyimi 'Dopu'ların dikiminin de yapılmasının planlandığı ifade edildi.

- DERNEKLERDEN TİKA'YA TEŞEKKÜR

Mahmud Kaşgari Hayır Kurumu Başkanı Alişer Nasırahunov, yaptığı açıklamada, TİKA'ya verdiği destekten ötürü teşekkür ederek "TİKA, bölgedeki dar gelirli kadınların ücretsiz dikiş-nakış öğrenmesine ve kadın istihdamına katkı sağlayacak." dedi.

İntizar Hayır Kurumu Başkanı Kalbinur Camalova da TİKA'nın desteği ile yeni kurulan dikiş atölyesinin hem bölgedeki ihtiyaç sahibi kadınların dikiş-nakış öğrenmesine hem Uygur kültürünün bir parçası olan milli kıyafetlerin korunması ve gençler arasında yaygınlaşmasına katkısı olacağını belirterek "Biz bu büyük destek için başta Türk halkına ve TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamada, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü Ofisi'nin Kırgızistan'da, “Dar Gelirli Kadınlara Yönelik Dikiş ve Bilgisayar Kursları” ve “Kadın Girişimcileri Destekleme” projeleri sayesinde yaklaşık 500 kadının istihdamına destek olunduğu vurgulandı.