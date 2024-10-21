TİKA'dan Kosova'ya tarım desteği

İstog Belediyesine bağlı Dobrusha köyünde düzenlenen törene TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Vas Kutak Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Anesa Abazovic ile çiftçiler katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, yaptığı konuşmada, Balkanlar'da yaşayan tüm etnik unsurların kalkınmasına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kosova'da 50'den fazla tarımsal üretime destek projesini hayata geçirdiklerini belirten Çevik, "Biz, kadınlarımızın, kızlarımızın Kosova'nın ekonomisine katkı sağlayacak tarımsal üretimi her zaman projelerimizle ve programlarımızla desteklemek için söz veriyoruz." dedi.

- "BU, BOŞNAKLAR VE TÜRKLERİN YÜZYILLARDIR NE KADAR KARDEŞ BİR HALK OLDUĞUNUN KANITIDIR"



Başbakan Yardımcısı Redzepi de TİKA'nın desteği sayesinde kadın çiftçilerin yüzlerinin güldüğünü dile getirerek, "Bu, Boşnaklar ve Türklerin yüzyıllardır ne kadar kardeş bir halk olduğunun kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Angılı da kadın çiftçilerin üretiminin Kosova ekonomisine katkılarda bulunacağını vurgulayarak, "Kosova'nın gelecekte daha güçlü ve müreffeh bir ülke olması için çok büyük önem taşıdığını düşündüğüm kadınları ve tarımsal üretimi bir araya getiren bu proje için huzurlarınızda TİKA'ya şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

Vas Kutak Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Abazovic de TİKA'nın desteğiyle kurulan seraların, toplumun yaşam standartlarını iyileştirme ve tarımsal üretimi güçlendirme çabalarına destek olacağını vurguladı.

"İstog Belediyesinde Kadın Çiftçilere Sera Desteği Sağlanması Projesi" kapsamında TİKA tarafından çoğunluğu Boşnak olan Vas Kutak Kadın Derneği üyesi kadın çiftçiler için her biri yüzer metrekarelik 23 sera kuruldu.