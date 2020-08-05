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TİKA'dan Meksika'ya deprem yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 23 Haziran'da Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen depremin ardından bölgeye acil insani yardım desteğinde bulundu.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:51 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:51
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Kayıtlara 7.4 şiddetiyle geçen depremin ardından özellikle dağ köylerinde ve erişimin zor olduğu bölgelerde birçok aile evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Oaxaca Valiliğinden alınan talebe istinaden 400 aile için hazırlanan gıda ve hijyen kolileri Oaxaca Sağlık Bakanlığı kanalıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. TİKA’nın sağladığı yardımlardan yaklaşık 2 bin kişi faydalandı.

2018 ve 2019 yıllarında da anılan bölgede meydana gelen depremlerin ardından TİKA eliyle Türkiye, Meksika’ya yardım elini ilk uzatan ülke olmuştu. Yapılan destekten dolayı dönenim Devlet Başkanı Pena Nieto TİKA’ya bir teşekkür mektubu sunmuştu.

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