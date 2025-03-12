TİKA'dan Özbekistan'da gıda yardımı

TİKA yetkilileri, gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1500 koliyi Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu'na, 500 koliyi ise ülkede yaşayan Ahıska Türkleri'ne verilmek üzere Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim etti.

Yardım malzemelerinin teslim töreninde konuşan TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, ramazan ayına özgü gıda yardımı projelerinin bulunduğunu anımsatarak, bu yıl ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 41 tondan fazla gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Tezcan, yardım paketlerinin un, ayçiçeği yağı, pirinç, makarna, çay, şeker, maş fasulyesi, karabuğday, hurma ve sabun gibi ürünlerden oluştuğunu belirterek, bu yardım kolilerinin Vakıf Fonu ve Türk Milli Kültür Merkezi aracılığıyla ülkenin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Vakıf Fonu Dış İlişkiler Dairesi yetkilisi Mircalal Kasimov ise konuşmasında, Özbekistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin uzun yıllardan beri gelişerek devam ettiğini kaydederek, bu yakın ilişkilerin ramazanda daha da belirgin olarak ortaya çıktığını belirtti.

Her sene ramazan ayında TİKA ve ülkedeki Türk kurumlarının geleneksel olarak ihtiyaç sahibi Özbek ailelere gıda yardımında bulunduğunu anımsatan Kasimov, kendilerinin söz konusu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yardımcı olduklarını vurguladı.

Kasimov, yardımından dolayı TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.