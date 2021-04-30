İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2021 Cuma / 18 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2598
  • EURO
    10,0045
  • ALTIN
    469.407
  • BIST100
    1403.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TİKA'dan Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Güncel

TİKA'dan Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın çeşitli şehir ve bölgelerinde ramazan ayı dolayısıyla 4 bin aileye 55 tonluk gıda paketi desteğinde bulundu.

AA30 Nisan 2021 Cuma 12:25 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 12:25
ABONE OL

TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'in Cumhurbaşkanlığınca Anadolu'nun manevi değerlerinden olan "Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Veli" yılı ilan edilmesi vesilesiyle "Erenler Sofrası" başlığıyla kurum tarafından yürütülen ramazan ayı gıda yardım etkinliklerinin Pakistan'da devam ettiğini belirtti.

Umut, Pakistan'ın ekonomik açıdan az gelişmiş şehir ve bölgelerinden Dera İsmail Han, Mardan, Çarsadda, Muzafferabad ve Aşiretler Bölgesi'nde (FATA) 4 bin aileye ulaşarak toplam 55 tonluk gıda paketi yardımında bulunduklarını ifade etti.

Bu yıl da ramazanın sevincini paylaşmak için programlar düzenlediklerini dile getiren Umut, bu yıl ki programın Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı kapsamında düzenlenmesinin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.