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TİKA'dan Saraybosna'da arama kurtarma ve sağlık ekiplerine yönelik tatbikat

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ülke genelinden gelen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine yönelik tatbikat yapıldı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 19:12 - Güncelleme:
TİKA'dan Saraybosna'da arama kurtarma ve sağlık ekiplerine yönelik tatbikat
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Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) ve Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında düzenlenen arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan 70 kişi, başkentteki kapsamlı tatbikata katıldı.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık, burada yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana İHH ve AFAD işbirliğinde 200'den fazla kişiye arama kurtarma eğitimi verildiğini ifade ederek, "Bugün de Mayıs 2023'te verdiğimiz eğitimin ikinci aşaması olan ileri arama kurtarma eğitimlerinin tatbikatını gerçekleştirdik." dedi.

Eğitimin amacının sahada gerçekleşen doğal afetlerde nasıl önlem alınacağına ilişkin olduğunu belirten Işık, Bosna Hersek ile işbirliğini güçlü bir şekilde devam ettireceklerini söyledi.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Birliği Ekip Lideri Asmir Suljevic de eğitimde öğrendiklerini bugün sahada uygulama fırsatı bulduklarını aktararak, "Bosna Hersek'te güvenlik için kapasitelerin artırılması oldukça önemli. Bugün veya yarın burada büyük bir deprem olsa buradakiler nasıl müdahale edilmesi gerektiğini biliyor." diye konuştu.

Tatbikat kapsamında, arama kurtarma ve sağlık ekipleri enkazda kalan yaralıları kurtararak, sahada kurulan hastanelerde tedavi etti.

TATBİKATIN ARDINDAN SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tatbikatın ardından katılımcılara törenle sertifikaları teslim edildi.

Sertifika töreninde konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, arama kurtarma alanında verilen eğitimlerin büyük önem taşıdığını belirterek, Bosna Hersek'ten, Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremler ile Slovenya'daki büyük sel felaketine giden arama kurtarma ekiplerine minnetlerini iletti.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mladjan Bozovic de TİKA'ya verdiği değerli eğitim ve tatbikat için teşekkür ederek, başarılı projelerin devam edeceğini kaydetti.

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