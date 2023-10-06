TİKA'dan Tunus'a eğitim desteği

9 Nisan Üniversitesi'nde düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Abdulhamid Fnine, TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Türkçe eğitimi veren okutman Ali Necmettin Ersoy ile öğrenciler katıldı.



Açılışın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Çakıralp, "Tunus'un en köklü üniversite ve fakültelerinden olan 9 Nisan Üniversitesi'nde TİKA tarafından üniversite bünyesinde kurulan bilgisayar sınıfının açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. TİKA çok uzun zamandır Tunus'ta faaliyetlerini sürdürüyor, 200'den fazla projeyi hayata geçirdi. Bu projelerin değeri toplam 50 milyon doları aşmakta. Bizim amacımız dost ve kardeş ülke Tunus'a imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olabilmek ve Tunus halkına dokunacak projeleri hayata geçirebilmek." ifadelerini kullandı.



Eğitim alanında özellikle gençlerin faydalanacağı projelerin önemine dikkati çeken Çakıralp, şunları kaydetti:



"Özellikle üniversitelere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü projemiz de bunun güzel bir örneğini teşkil ediyor. Önümüzdeki süreçte de hem 9 Nisan Üniversitesi ile hem de diğer eğitim kurumlarıyla Tunus makamları aracılığıyla işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tunus bizim için önemli bir ülke, burada Tunus'un kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz."



9 Nisan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Fnine de TİKA'nın üniversiteye verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Fnine, üniversite adına Büyükelçi Çakıralp'a plaket verdi.



"TİKA TUNUS'TA 2012 YILINDAN BU YANA EĞİTİME DESTEK VERİYOR"



TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci ise Tunus'ta özellikle eğitim alanında sağladıkları desteğe işaret ederek şunları söyledi:



"TİKA Tunus'ta 2012 yılından bu yana eğitime destek veriyor. Bu kapsamda 9 Nisan Üniversitesi ile işbirliğinde Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde 2016 yılında kurduğu kütüphane ile ilk işbirliğine başladı. Devam eden yıllarda, fakülte müfredatında seçmeli olarak okutulan Türkçe derslerinin daha elverişli bir ortamda verilmesi için TİKA tarafından bir sınıf oluşturdu. Son olarak Tunus Üniversitesi'nden gelen talep doğrultusunda Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde TİKA tarafından bir bilişim sınıfı kurularak öğrencilerin hizmetine sunduk. Kurulan multimedya sınıfından fakültede eğitim gören 5 bin öğrencinin faydalanması öngörülmekte."



TİKA Tunus Ofisinin verilerine göre, bu ülkedeki faaliyetlerine 2012'de başlayan TİKA, başta eğitim olmak üzere bugüne kadar toplam değeri 50 milyon dolar olan 200'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdi.