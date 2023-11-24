TİKA'dan Tunus'a laboratuvar desteği

Tunus Ulusal Mesleki Eğitim Ajansı bünyesindeki merkezde kurulan laboratuvarın açılışına Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Tunus Ulusal Mesleki Eğitim Ajansı Başkanı Mervan Bin Süleyman, Sfaks Mesleki Eğitim Merkezi Direktörü Hamdi Guidara, TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci ve merkezde eğitim alan kursiyerler katıldı.

TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak gençlerin eğitimine ve meslek edinmelerine yönelik projeleri desteklemeye öncelik verdiklerini söyledi.



Cebeci, "Tunus Çalışma Bakanlığına bağlı Ulusal Mesleki Eğitim Ajansı arasında varılan mutabakat kapsamında, Tunus genelinde bulunan bazı mesleki eğitim merkezlerinin modernize edilmesi ve yeni sistemlerle donatılması kararı almıştık. Bu çerçevede, Sfaks Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde bir fotovoltaik (güneş enerjisi) eğitim laboratuvarı kurduk." ifadelerini kullandı.

Laboratuvarda eğitim verecek akademik kadronun hazırlanmasına da destek olduklarını vurgulayan Cebeci, "Kurulan eğitim sınıfında, ders verecek olan akademik kadroya bir ay boyunca uzman kişilerce sertifikalı eğitim almalarını sağladık. 12 kişilik akademik kadronun ders vereceği laboratuvardan yılda yaklaşık 100 öğrencinin faydalanmasını ve istihdam piyasasına katılmasını öngörüyoruz. TİKA olarak fark yaratan ve katma değer oluşturan benzer projeleri desteklemeye ve eğitim merkezlerinin altyapısını iyileştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

"TİKA TUNUS'TA 50 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE 200'DEN FAZLA PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ"



Büyükelçi Çakıralp, TİKA'nın kurduğu güneş enerjisi laboratuvarının önemli bir yatırım olduğuna dikkati çekti.



Çakıralp, "Tunus'un gelişimi için de önemli ve değerli bir proje olduğuna inanıyoruz. TİKA'nın finansmanıyla burada görev yapacak eğitmenlere de eğitim verildi. 2012 yılından bu yana Tunus'ta faaliyet gösteren TİKA, maddi değeri 50 milyon doların üzerinde olan 200'den fazla projeyi başarı ile hayata geçirdi." diye konuştu.

Çakıralp, Türkiye Büyükelçiliğinin ve TİKA'nın amacının, Tunus halkına, gençlere ve toplumun farklı kesimlerine doğrudan olumlu etki edebilen ve dokunan projeleri gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

Tunus Ulusal Mesleki Eğitim Ajansı Başkanı Süleyman da, Tunus-Türkiye yardımlaşmasının bir örneği olarak Sfaks'ta kurulan eğitim laboratuvarının güneş enerjisi eğitimi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti.

TİKA'nın Sfaks Mesleki Eğitim Merkezine yatırım yapmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Süleyman, "Projenin hedefi Tunus'taki güneş enerjisi piyasasına eğitimli eleman kazandırmak. Tunus ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız güneş enerjisi piyasasını desteklemek istiyoruz. Mesleki eğitimde sürdürülebilirlik önemli; bu yüzden eğitim laboratuvarına ihtiyaç çok." dedi.