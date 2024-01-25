TİKA'dan Tunus'a yardım

Başkent Tunus'taki TAP merkezinde kurulan stüdyo için yapılan açılış törenine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, TAP Genel Müdürü Nacih el-Misavi, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Tunus TİKA Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Tunus'ta görev yapan yabancı basın temsilcileri ve TAP çalışanları katıldı.

Açılış töreninde konuşan Misavi, "Tamamı TİKA tarafından karşılanan 209 bin dinar (yaklaşık 67 bin dolar) bütçe ile yapılan stüdyo, haber ajansımızın yeni bir vizyonla görsel ve işitsel üretimini artıracak önemli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Misavi AA muhabirine yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

"Stüdyo, gösteri ve kurgu salonu olmak üzere üç bileşenden oluşan canlı yayın stüdyosu, en son teknolojilere göre kuruldu ve donatıldı. TİKA ile TAP işbirliği ile kurulan stüdyo için her iki taraf da büyük çaba harcadı.

Uluslararası işbirliği çerçevesinde geleceğe yönelik farklı birçok projeyi daha hayata geçireceğimizi umuyorum. Hedefimiz Tunus'taki kamu medyasını güçlendirmek."

TAP ile AA'nın işbirliklerine de dikkati çeken Misavi, "AA ile mevcut işbirlikleri çerçevesinde ortaklığımız devam ediyor. Bölgesel ve küresel nüfuza sahip AA ile işbirliğimizi geliştirerek devam edeceğiz. Özellikle iki ajans tarafından üretilen içeriklerin paylaşımından dolayı çok memnunuz." diye konuştu.

- "TİKA'nın Tunus'taki projelerinin maliyeti 50 milyon doların üzerinde"



TİKA'nın TAP için kurduğu canlı yayın stüdyosunun kamuoyunun doğru ve etkili bir şekilde bilgiye erişmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Büyükelçi Çakıralp, "Bildiğiniz gibi TİKA, Tunus'ta 2012 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve bugüne kadar maliyeti 50 milyon doları aşan 200'ün üzerinde projeye imza attı. Tunus ile olan kardeşlik ilişkisinden dolayı gururluyuz, işbirliğimizin gelecekte de devam etmesini umuyoruz." dedi.

Çakırap, halkın doğru bilgiye ulaşabilmesindeki rolünden dolayı medyanın çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun ise Türkiye ile Tunus'un medya alanında işbirliğinin ilk adımı olarak gördükleri projenin kurumsal kapasiteyi geliştirmesinin ilk aşaması olmasından dolayı büyük önem taşıdığını söyledi.

Nurdun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkenin medya alanındaki kurumsal altyapısına destek için böyle modern bir stüdyonun hazırlanması projesi fevkalade önemlidir. Önem verdiğimiz projeler arasında yer alan medya projelerinin, eğitim, ekipman desteği ve karşılıklı işbirlikleriyle çeşitlendirilerek devam etmesini istiyoruz."

TİKA Tunus Ofisinin verilerine göre, bu ülkedeki faaliyetlerine 2012'de başlayan TİKA, başta eğitim olmak üzere bugüne kadar toplam değeri 50 milyon doların üzerinde olan 200'ü aşkın proje ve faaliyet gerçekleştirdi.