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TİKA'dan Tunus'ta engellilere yönelik proje

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'un Nabel kentindeki Menzel Buzelfa Engelliler Merkezi'nde pastacılık atölyesi ve satış noktası projesini hayata geçirdi. TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, 2012 yılından bu yana Tunus'ta engellilere yönelik 12 projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 15:38 - Güncelleme:
TİKA'dan Tunus'ta engellilere yönelik proje
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Başkent Tunus'un 70 km güney doğusunda yer alan Nabel kentinde, engelli bireylerin meslek edinmesine katkı sunan içinde satış noktasının da olduğu pastacılık atölyesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak "toplumun dezavantajlı gruplarından birini oluşturan engelli bireylere yönelik projelere öncelik verdiklerini" söyledi.

Tunus'ta 2012 yılından bu yana yüzlerce proje gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cebeci, "Tunus'ta teknik işbirliği ve kalkınma faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu projedeki amacımız engelli bireylerin rehabilitasyonunu sağlamak, onların toplumsal entegrasyonuna katkıda bulunmak ve istihdam imkanlarını arttırmayı sağlamaktır. Bugün açılışın gerçekleştirdiğimiz proje, Menzel Buzelfa Engelliler Merkezi bünyesinde satış noktasının da yer aldığı bir pasta atölyesi. Pastacılık atölyesinde ve satış noktasında on engelli birey aktif olarak çalışacak." ifadelerini kullandı.

Projenin, atölyede çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine ve maddi kazanç sağlamalarına destek olmayı hedeflediğini belirten Cebeci, 2012 yılından bu yana Tunus'ta engellilere yönelik 12 projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Menzel Buzelfa Engelliler Merkezi Müdürü Meysa Nasif ise, TİKA'nın engellilere yönelik projelerini taktirle karşıladıklarını, engellerinin aşılmasına katkı sunulan projelerin önemine vurgu yaptı.

TİKA Tunus Ofisinin verilerine göre, bu ülkedeki faaliyetlerine 2012'de başlayan TİKA, başta eğitim olmak üzere bugüne kadar toplam değeri 50 milyon dolar olan 200'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

  • TİKA Tunus
  • Engelliler Merkezi
  • Pastacılık Atölyesi

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