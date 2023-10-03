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TİKA'nın destekleriyle basılan ''Novi Pazar Hazire Şahideleri'' kitabı Sırbistan'da tanıtıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle basılan 'Novi Pazar Hazire Şahideleri' isimli kitabın tanıtımı Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da yapıldı.

AA3 Ekim 2023 Salı 23:39 - Güncelleme:
TİKA'nın destekleriyle basılan ''Novi Pazar Hazire Şahideleri'' kitabı Sırbistan'da tanıtıldı
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Novi Pazar'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) merkezinde düzenlenen tanıtıma kitabın Türk ve Novi Pazarlı yazarlarının yanı sıra Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT) yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

TİKA Sırbistan Koordinatörü Mehmet Mete Anaç, Osmanlı mirası açısından Novi Pazar'ın oldukça zengin olduğunu ifade ederek, "Novi Pazar'daki 9 caminin mezar taşlarının Kırklareli Üniversitesi akademisyenleri ve ASMAT üyeleri tarafından fotoğraflandığını" söyledi.

BNV Başkanı Misala Pramenkovic de kitapta anlatılan mezar taşlarının Novi Pazar'ın tarihine ışık tuttuğunu belirterek, "TİKA ile birlikte kitabın tanıtım ve basımına verdiğimiz destekten büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Yasin Yayla, Ensam Alemdar, Halil İbrahim Erol, Mehmet Tuncer ve Nesip Pepic tarafından kaleme alınan kitapta, Novi Pazar'daki Osmanlı mirası camilerdeki 320 mezar taşı incelenirken, 181'inin yazılı olduğu belirtildi.

Mezar taşlarının üzerindeki yazılar ilk olarak Boşnakça'ya tercüme edilirken, en eski mezar taşının 18'inci yüzyılda Hüseyin isimli bir askere ait olduğunun bulunduğu aktarıldı.

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