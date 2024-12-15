TikTok, Türkiye'de 6 ayda 7,1 milyon içeriği ''topluluk kurallarını ihlal ettiği'' gerekçesiyle kaldırdı

Gelen, AA muhabirine, ayda 1 milyarın üzerinde içeriğin paylaşıldığı TikTok'ta güvenliği sağlamak için çok yönlü strateji oluşturmanın gerektiğini söyledi.

Bu süreci, hem kural ihlallerinin otomatik tespitini sağlayan yapay zeka teknolojisi hem de 40 binden fazla kişiden oluşan manuel incelemede bulunan ekipleriyle yürüttüklerini vurgulayan Gelen, moderasyon ekiplerinin de TikTok'taki içeriklerin "topluluk kuralları"na uymasını sağlamak için her gün çalıştığını bildirdi.

Gelen, "Bu yılın ocak-temmuz aylarını kapsayan 7 aylık döneminde globalde 427 milyonu aşkın TikTok hesabı kapatıldı. Bunların 379,7 milyonu sahte olduğu tespit edilen hesaplardı. 41,8 milyon hesap ise 13 yaş altı olduğu şüphesiyle kaldırıldı. Bunların yanında 7 milyondan fazla hesap da topluluk kurallarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı." diye konuştu.

- "SAHTE YAŞ BEYANLARINI TESPİT İÇİN OTOMATİK SİSTEMLER GELİŞTİRİYORUZ"

TikTok'un global olarak her çeyrekte "Güvenlik ve Şeffaflık Raporu"nu yayımladığı ve kamuoyuyla paylaştığı bilgisini veren Gelen, şöyle devam etti:

"Bu raporda ortaya koyulan sonuçlara göre, Türkiye'de 2024 yılının ilk yarısında toplam 7 milyon 97 bin 236 video topluluk kurallarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. Bu videoların yüzde 98,67'si kullanıcılar tarafından görüntülenmeden önce, yüzde 88,66'sı ise 24 saat içinde kaldırılarak silindi. Raporun öne çıkan verilerine göre, otomatik moderasyon teknolojileri tarafından topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan videoların oranı bir önceki yıla göre yüzde 62'den yüzde 80'e yükseldi. Ayrıca, proaktif tespit oranı yüzde 98,2'yle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Kaldırılan videoların tekrar yüklenme oranı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azaldı."

Gelen, TikTok'un topluluk kurallarının, platformda kullanıcı güvenliğini sağladığını ve pozitif deneyimi artırdığını belirterek, bu kuralların, platformdaki tüm içerikler ve içerik üreticileri için geçerli olduğunu anlattı.

TikTok'ta izin verilenlere ilişkin kuralların yanı sıra çeşitli konularda standartların bulunduğuna işaret eden Gelen, yeni riskleri ve zararları engellemek için bu yönergelerin sürekli güncellendiğini, TikTok olarak bu alandaki yatırımları önceliklendirerek sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Gelen, 13 olarak belirlenen kullanıcı yaş sınırının ihlalini önlemek amacıyla pek çok çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, "Güvenlik önlemlerini artırıyor, yapay zekayla yaş doğrulama sistemleri gibi ileri teknolojileri test ediyoruz. Sahte yaş beyanlarını tespit için otomatik sistemler geliştiriyoruz." diye konuştu.

- "AİLE EŞLEMESİ ÖZELLİĞİMİZİ YAYGINLAŞTIRMAK ÖNCELİKLERİMİZİN ZİRVESİNDE"

Bu yılın TikTok için dinamik ve heyecan verici olduğunu vurgulayan Gelen, Türkiye'de TikTok'un sadece eğlence platformu olmanın ötesine geçerek dijital eğitim programlarıyla daha geniş anlam kazandığını bildirdi.

Gelen, "#TikTokLiveAcademy" çatısı altında yayımlanan İngilizce ve teknoloji derslerinin gördüğü ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu yıl en çok konuşulan konulardan biri de 'aile eşlemesi' özelliğimiz oldu. Özellikle genç kullanıcıların güvenli şekilde platformdan faydalanabilmesi için geliştirilen bu aracın, TikTok'un topluluk odaklı yaklaşımını güçlendiren önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

TikTok'un reklam çözümlerinin de markalar için oldukça güçlü bir araç haline geldiğini ifade eden Gelen, platformun kullanıcı alışkanlıklarını anlayan ve buna göre özelleştirilen içeriklerle hem kullanıcılar hem de iş dünyası için önemli köprü görevi gördüğünü söyledi.

Gelen, kullanıcıların hayal gücünü ve yaratıcılığını her zamankinden daha fazla teşvik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2025'e baktığımızda, TikTok'u en güvenilir marka haline getirirken eğlenceyi, e-ticareti ve yetenek keşfini yeniden tanımlamaya devam edeceğiz. Yetenek keşfinin önündeki engelleri kaldırmayı ve fırsatları demokratikleştirmeyi sürdüreceğiz. Sürekli gelişiyoruz ve bu gelişimin pusulası tüm ekosistemimiz için değer üretebilmek. Ayrıca 2025 yılı, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada çocukların güvenli internet kullanımını odağına alan bir yıl olacak. Yasa yapıcı ve uygulayıcılar, dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak için daha kararlı adımlar atarken biz de bu misyonun öncüsü olmaya devam edeceğiz.



Çocukların çevrim içi ortamda korunmasını her şeyin önünde tutarak 'aile eşlemesi' özelliğimizin yaygınlaşmasını 2025 yılı boyunca önceliklerimizin zirvesinde tutacağız."