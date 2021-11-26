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TikTok'ta paylaştığı piton başını belaya soktu

Kırıkkale'de evinde piton besleyen kişiye 8 bin 692 lira para cezası uygulandı. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

DHA26 Kasım 2021 Cuma 16:55 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 16:55
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Kırıkkale'de yaşayan B.M., evinde beslediği pitonun görüntülerini sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, polisle birlikte B.M.'nin evine baskın yaptı. B.M.'nin evinde yapılan aramda, bir metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. B.M'ye ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince 8 bin 692 lira idari ceza uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

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