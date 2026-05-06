İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2368
  • EURO
    53,1533
  • ALTIN
    6756.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TikTok'ta rezalet bitmiyor! Eve gelen polise gerçeği itiraf etti, gözaltına alındı
Güncel

TikTok'ta rezalet bitmiyor! Eve gelen polise gerçeği itiraf etti, gözaltına alındı

Para ve şöhret için her türlü rezilliğin sergilendiği TikTok'ta bu kez kadına yönelik şiddet duyarlılığı istismar edildi. Kocaeli'de Sebahat O. canlı yayın açıp eşinden şiddet gördüğünü iddia etti, hıçkıra hıçkıra ağlayıp polisten yardım istedi. Evine gelen polise 'para için kurgu yaptım' deyince gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2026 Çarşamba 08:15 - Güncelleme:
TikTok'ta rezalet bitmiyor! Eve gelen polise gerçeği itiraf etti, gözaltına alındı
ABONE OL

Kocaeli'de, başında kan izleriyle açtığı TikTok canlı yayınında kocasından şiddet gördüğünü söyleyen kadın, evine gelen polise 'para için kurgu yaptığını' söyleyince gözaltına alındı.

Sosyal medyada para kazanmak için yapılan rezalete bu kez 'kadına yönelik şiddet' alet oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Sebahat O., TikTok'ta canlı yayın açtı. Başında kan izleri görülen ve sürekli ağlayan kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirterek yardım istedi. Bu sırada canlı yayını izleyenler de kendisine sürekli bağış şeklinde para yolladı. Görüntülerin sosyal medyada infial yaratması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

'UYDURDUM, KURGU YAPTIM'

Kadının adresi tespit edildi, şiddet uygulayan kocanın yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ancak polis, eve düzenlediği baskında kadının yalnız olduğunu gördü. Sebahat O., eşini soran polislere "Daha fazla izlenmek için kendimi yaraladım. Olayı kendim uydurdum ve kurgu yaptım" diyerek itirafta bulundu. Bunun üzerine Sebahat O., "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.