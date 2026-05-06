Kocaeli'de, başında kan izleriyle açtığı TikTok canlı yayınında kocasından şiddet gördüğünü söyleyen kadın, evine gelen polise 'para için kurgu yaptığını' söyleyince gözaltına alındı.

Sosyal medyada para kazanmak için yapılan rezalete bu kez 'kadına yönelik şiddet' alet oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Sebahat O., TikTok'ta canlı yayın açtı. Başında kan izleri görülen ve sürekli ağlayan kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirterek yardım istedi. Bu sırada canlı yayını izleyenler de kendisine sürekli bağış şeklinde para yolladı. Görüntülerin sosyal medyada infial yaratması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

'UYDURDUM, KURGU YAPTIM'

Kadının adresi tespit edildi, şiddet uygulayan kocanın yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ancak polis, eve düzenlediği baskında kadının yalnız olduğunu gördü. Sebahat O., eşini soran polislere "Daha fazla izlenmek için kendimi yaraladım. Olayı kendim uydurdum ve kurgu yaptım" diyerek itirafta bulundu. Bunun üzerine Sebahat O., "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.