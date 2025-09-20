İSTANBUL °C / °C
Güncel

TikTok'ta rezil olay! Bakanlık harekete geçti: Sözde baba gözaltına alındı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir babanın TikTok'tan canlı yayın açıp kızını oynatması infiale neden oldu. Skandalla ilgili harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözde babanın gözaltına alındığını kız çocuğunun ise devlet korumasında olduğunu bildirdi.

20 Eylül 2025 Cumartesi 13:17
TikTok'ta rezil olay! Bakanlık harekete geçti: Sözde baba gözaltına alındı
TikTok'ta yine skandal görüntüler kaydedildi. Bu kez Hatay'da gelen görüntüler, böyle baba olmaz olsun dedirtti.

KIZINI CANLI YAYINDA OYNATTI

Erzin ilçesinde yaşayan bir babanın, TikTok'tan yayın açarak kızını oynatması ve bu şekilde para kazanmaya çalışması infiale neden oldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen babanın gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, bazı basın yayın organlarında "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili emniyet birimlerince adres tespitinin yapılmasıyla ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

