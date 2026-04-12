İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TikTok'ta terör kustular: Şer şebekesinin yancıları adliyeye sevk edildi
Güncel

TikTok'ta terör kustular: Şer şebekesinin yancıları adliyeye sevk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, ekmeğini yediği vatanın huzuruna kastedenler yakalandı. İnşaat işçisi kılığında çalışan iki hain, sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtıkları canlı yayında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmaya kalkıştı. Sosyal medyada büyük infial yaratan o küstah görüntüler sonrası Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğmeye bastı. Sorguları tamamlanan terör yancıları adliyeye sevk edildi.

İHA12 Nisan 2026 Pazar 14:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Samsun'un Bafra ilçesinde TikTok üzerinden canlı yayında terör örgütü propagandası yapınca gözaltına alınan 2 inşaat işçisi adliyeye sevk edildi.

Olay, Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir konut inşaatında çalışan 2 işçi, sosyal paylaşım sitesi TikTok üzerinden açtıkları canlı yayında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptı. Yayının sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki oluştu.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.S.Ş.(20) ve N.Y.(19) jandarma TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

  • Operasyon
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.