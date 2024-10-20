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Tiktok'ta terör propagandası

Sosyal Medya Plaftormu Tiktok'ta canlı yayın yaparak Türk milletine ve şehitlere küfür eden hesaplar şikayet edilmesine rağmen kapatılmıyor.

IHA20 Ekim 2024 Pazar 09:47 - Güncelleme:
Tiktok'ta terör propagandası
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Milyonlarca kullanıcısı olan Tiktok'ta son günlerde terör yandaşları canlı yayın açarak Şehitlere ve Türk milletine küfür ediyor. Yüzlerce kullanıcı hesapları şikayet etmesine rağmen Tiktok yönetimi konu ile ilgili hiç bir adım atmıyor. Kullanıcılar terör yandaşı hesapların şikayet edilmesine rağmen Tiktok'un hesabın yayın ihlali yaptığını kabul edip hesabı kapatmadığını belirtiyor. Bir çok kullanıcı Tiktok'un Türkiye'de yasaklanmasını istiyor. Özellikle son günlerde çakma hesap açan terörist grubu son olarak çatışmada şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın da fotoğrafını koyarak onun nezdinde tüm şehitlere hakaret ediyor

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