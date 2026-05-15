  • TikTok'taki yayına servet! ''26 kez kredi çektim''
TikTok'taki yayına servet! ''26 kez kredi çektim''

TikTok'ta yayıncı 'Selda'nın dolandırıcı olduğunu söyleyen bir kişi, 26 kez kredi çektiğini öne sürerken; başka bir kişi “10 milyon TL'lik jeton harcadım” dedi. Fenomen 'Selda' ise iddiaları reddederek olayı yargıya taşıyacağını açıkladı.

TikTok'ta 'Selda' adıyla canlı yayın yapan sosyal medya fenomeniyle ilgili dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi.

Star TV'deki gündüz kuşağı programında konuşan Gökmen isimli kişi, Selda'ya canlı yayınlarında uzun süre hediye gönderdiğini ve 2 milyon 200 bin TL harcadığını iddia etti. Gökmen, "Param olmayınca 'beraber ödeyeceğiz' diyerek bana kredi çektirdi. 26 kez kredi çektim. Görüşmek için Ankara'ya gittim; gördüğüm kişiyle aynı değildi ama benim niyetim evlenmekti" dedi.

Canlı yayına Almanya'dan bağlanan bir ihbarcı ise, "Selda'nın yayınlarına 10 milyon TL değerinde jeton harcadım" iddiasında bulundu.

'DOLANDIRICI DEĞİLİM'

Selda adıyla tanınan fenomen de yayına bağlanarak, "Dolandırıcı değil yayıncıyım. Gökmen 2 milyonu bir arada hiç görmüş mü? Esas beni Gökmen kandırdı ve duygularımla oynadı" dedi.

Gökmen'e karşı derin duygular beslediğini söyleyen Selda, Gökmen'in oğlu tarafından tehdit edildiğini de ileri sürdü. Selda, "Annemin iki bileziğini bunlara verdim" ifadelerini kullandı.

Sekiz yıldır TikTok'ta yayın yaptığını belirten fenomen, "10 günde bir yayın açıyorum. İnsanlar gönül rızasıyla hediye yolluyor. Parası yoksa yayınıma girmeseydi. Hakkımdaki tüm bu iddiaları yargıya taşıyacağım" dedi.

