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Tilki zannederek gelinini öldürmüştü: Serbest kaldı

Bartın'da, bahçede fasulye toplayan gelinini tilki zannederek, tüfekle öldüren kayınpeder sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

AA/DHA25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:55
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde evinin balkonunda oturduğu sırada bahçedeki gelinini tilki sanarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mustafa G. (67), bahçesine tilki geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu gelini Gönül G'yi (31) vurdu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynundan vurulan Gönül G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Mustafa G'yi gözaltına aldı.

Gönül G'nin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesine gönderildi. Kadının cenazesi, otopsinin ardından hastaneden alınarak köyündeki evine getirildi.

İki çocuk annesi Gönül G. için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Gönül G'nin eşi İlyas ve çocukları Metehan (8) ile Rüveyda G'yi yakınları teselli etti.

Karahüseyinli köyü Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Gönül G'nin cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.

Köy Muhtarı Siyami Okuyucu, gazetecilere, Gönül G'nin bahçede fasulye topladığı sırada kayınbabası Mustafa G'nin, gelinini tilki zannettiğini ve evinin balkonundan tüfekle vurduğunu söyledi.

Kendilerinin de büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadıklarını ifade eden Okuyucu, "Olayı duyduğumuzda çok şaşırdık. Üzüntülüyüz." dedi.

Gözaltına alınan Mustafa G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYINPEDER SERBEST BIRAKILDI

Kayınpeder Mustafa G., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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