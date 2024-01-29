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Tilki'ye çarpan otomobil devrildi, sürücü can verdi

Kütahya'da tilkiye çarpan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 03:59 - Güncelleme:
Tilki'ye çarpan otomobil devrildi, sürücü can verdi
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Dağ (47) yönetimindeki 43 ABP 174 plakalı otomobil, Gediz-Simav kara yolunun 47. kilometresinde Karamanca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Dağ'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan incelemede, Dağ'ın kullandığı otomobilin yola çıkan tilkiye çarptıktan sonra devrildiği belirlendi.

  • Kütahya trafik kazası
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  • sürücü ölümü

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